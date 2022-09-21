В Совфеде рассказали, сколько займет подготовка мобилизованных Сенатор Бондарев: подготовка мобилизованных для участия в СВО займет больше месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных запасников для участия в спецоперации на Украине займет больше месяца, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В разговоре с журналистами телеканала «Вместе-РФ» он заверил, что все призывники отправятся в зоны боевого соприкосновения после того, как будет принято решение, что они для этого готовы.

За месяц (призывники. — NEWS.ru) они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы, — заявил Бондарев.

Он отметил, что после того, как военнообязанных призовут, они пройдут проверки по здоровью, их экипируют, направят на обучение и, если потребуется, переобучение. Бондарев уточнил, что после этих процедур специальная комиссия вынесет решение, готово ли подразделение или воинская часть выполнить боевую задачу четко и без потерь. Только после этого, подчеркивает представитель Совфеда, бойцов перебазируют к линии фронта.

Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта, — сказал сенатор.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.