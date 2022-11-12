В Совфеде рассказали про сроки проведения переговоров России и Украины Сенатор Цеков: переговоры с Украиной пройдут тогда, когда «созреет» Запад

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков рассказал ТАСС, что переговоры между Москвой и Киевом обязательно будут, но сроки их проведения зависят от позиции партнеров Украины в США и странах Европы. Парламентарий добавил, что переговорный процесс будет очень сложным. По его словам, пока Запад продолжает провоцировать конфликт, переговоров не будет.

Переговоры в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными. На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого «созреют» европейцы и американцы, — сказал Цеков.

Он поставил под сомнение какие-либо достижения в рамках переговорного процесса из-за неприемлемой позиции Киева.

Либертарианская партия США на своей официальной странице в Twitter ранее призвала отказаться от «бесконечного финансирования» Украины и начать процесс мирных переговоров с Россией. Члены партии отметили, что перемирия не может быть, пока Вашингтона спонсирует Киев оружием. В партии указали на важность пути дипломатии в разрешении конфликта. Всего к Либертарианской партии относят себя около 700 тысяч американских избирателей.