В Совфеде рассказали, при каких обстоятельствах США «пожертвуют» Израилем Сенатор Климов: США могут пожертвовать Израилем ради собственной выгоды

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

США готовы рискнуть Израилем ради большей дестабилизации на Ближнем Востоке, сообщил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, эксперты давно высказывают подобное мнение, которое имеет под собой ряд оснований. Сенатор отметил, что если США такой исход событий не принесет пользы, они продолжат поддерживать Израиль.

То, что в Конгрессе США заговорили о прекращении финансирования Украины и Израиля, — сугубо внутриполитическая тема. Республиканцы с демократами просто спорят друг с другом. Другой вопрос, что США готовы рискнуть Израилем ради большей дестабилизации в той части мира. У экспертов есть такая точка зрения, и она имеет под собой ряд оснований. При определенных обстоятельствах Соединенные Штаты готовы пожертвовать Израилем, если это в будущем принесет им значительные выгоды. Если выгод не будет, они продолжат поддерживать Израиль, — рассказал Климов.

Ранее CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден готов подписать проект закона о временном финансировании работы правительства, если документ поддержат в сенате. План госфинансирования, который не предусматривает помощь Украине и Израилю, уже одобрила палата представителей.