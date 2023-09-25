В Совфеде рассказали, определился ли Рогозин с выбором комитета Сенатор Тимченко: Рогозин пока не определился с выбором комитета Совфеда

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совфеда в понедельник, 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. В то же время он отметил, что Рогозин пока не писал заявление на участие в работе какого-то конкретного комитета.

Он сенатор — имеет полное право присутствовать, — сказал Тимченко.

По его словам, Рогозин также «изложил свое видение» о том, чем бы хотел заниматься на посту сенатора от Запорожской области.

Рогозина назначили сенатором от Запорожской области 23 сентября спустя несколько дней, после того, как соответствующая информация попала в СМИ. Он заявил, что готов защищать интересы региона в Совете Федерации. Как заявлял член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, Рогозин займется проблемами экономики Запорожья и вопросами интеграции нового субъекта в состав России.

При этом источник РБК отметил, что Рогозин не получит руководящей должности в верхней палате парламента и останется рядовым сенатором. Другой собеседник агентства утверждал, что с лета прошлого года экс-директор Роскосмоса оставался без работы и его «было нужно куда-то трудоустроить». Он подчеркнул, что таким образом Рогозин и получил место в Совфеде.