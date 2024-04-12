В Совфеде рассказали о возможности возобновления стамбульских переговоров Карасин: стамбульский документ мог стать базой для новых переговоров

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Сенатор Григорий Карасин считает, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом.

Что касается самих документов, то в этих документах обозначены принципы, на которых в то время планировалось начать реальные переговоры по урегулированию ситуации. Но, к сожалению, мы хорошо знаем, кто это сделал. Запад запретил продолжать. Все это было прервано, и мы находимся там, где находимся, — подчеркнул сенатор.

Собеседник добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Но он должен быть равноправным и деловым, а «не пропагандистско-радикальным, как это обычно делают представители нынешнего киевского режима и их западные хозяева».

Мы выступали за это очень давно и продолжаем выступать. Стамбульский документ мог бы служить площадкой, так сказать, основой, базисом для того, чтобы двинуться вперед. Я считаю, что это действительно так, но это не значит, что он будет принят в том виде, в котором он был сформулирован в то время, — заключил Карасин.

Накануне вечером Путин провел в Кремле четырехчасовые переговоры с Лукашенко. В ходе беседы белорусский лидер предложил коллеге из России вернуться к проекту договора, который был согласован с Киевом в Стамбуле еще в первые месяцы после начала СВО. Лукашенко заявил, что его «чутье никогда не обманывало», а отраженные в этом документе инициативы найдут отклик на Украине, в том числе и среди военных. Президент РФ с ним согласился.