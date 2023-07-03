В Совфеде рассказали о возможной подоплеке попытки покушения на главу Крыма Сенатор Цеков назвал причиной попытки покушения на Аксенова его успехи в регионе

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Задержание сотрудниками ФСБ России гражданина РФ, завербованного, по информации ФСБ РФ, для подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова

Попытка покушения на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова могла быть связана с тем, что он является эффективным политиком, достигшим значительных успехов в достаточно сложном регионе, считает сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков. Он подчеркнул, что Аксенов успешно справляется с различными вызовами, в том числе с предотвращением диверсий на территории региона.

Аксенов хорошо показал себя с точки зрения успешного развития Крыма в составе России после воссоединения. Он обеспечивает эффективную защиту региона, успешно справляется со всеми вызовами, с диверсиями. Он очень успешный руководитель такого сложного региона, — отметил сенатор.

По его словам, террористические действия совершают против знаковых фигур, имеющих большое влияние и роль в текущих событиях. В связи с этим Цеков назвал попытку покушения на Аксенова «достаточно логичной».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего покушение на Аксенова. По информации силовиков, россиянин 1988 года рождения был завербован украинскими спецслужбами и прошел курс подготовки минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.