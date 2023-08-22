В Совфеде рассказали о «подводных камнях» при изменении состава Совбеза ООН Сенатор Цеков: при расширении Совбеза ООН страны ЕС будут иметь преимущество

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При расширении Совета безопастности ООН страны Евросоюза будут иметь преимущество, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор Сергей Цеков. По его словам, на новые места появится большое количество претендентов, между которыми начнется схватка «не на жизнь, а на смерть».

В расширении числа стран в Совет безопасности ООН, безусловно, есть опасность. Во-первых, не ясно, как выбирать эти новые страны, которые станут постоянными членами. Я думаю, что здесь начнется схватка не на жизнь, а на смерть, да и кандидатур будет достаточно много, — предупредил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что США оказывают колоссальное влияние на страны Европы и имеют гораздо больше голосов, чем государства, сохранившие свой суверенитет. По мнению Цекова, в начале расширения Совета безопасности члены ЕС будут иметь большое преимущество.

Если это преимущество реализуется, они будут двигать кандидатуру, которая никак не будет способствовать стабилизации в мире, уважению к суверенным правам различных государств, они будут все играть одну мелодию. Это музыка, которая задается США и ЕС, — объяснил Цеков.

Ранее Reuters сообщило, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет, чтобы Китай и Россия поддержали вхождение большего числа стран в Совет безопасности ООН в качестве постоянных членов.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской отметил, что США могут попытаться использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации. Он добавил, что Китай поддерживает увеличение количества стран-участников объединения, Индия и Бразилия — нет, а Россия занимает промежуточную позицию.