В СФ предложили изменить закон о страховых медицинских организациях Сенатор Круглый предложил закрепить за страховщиками в системе ОМС конкретные функции

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Рентгенодиагностический комплекс в московской поликлинике

Законодательство о страховых медицинских организациях России необходимо изменить, закрепив за страховщиками в системе ОМС конкретные функции, заявил «Парламентской газете» член Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый. По его словам, страховые медицинские компании были созданы для консультирования пациентов и помощи им в решении проблем с получением медицинских услуг. Именно в этом их основная цель и основное предназначение — они должны решать проблемы застрахованных россиян, а не переводить деньги «из одного кармана в другой», получая деньги из фонда ОМС и направляя их лечебным учреждениям, подчеркнул сенатор.

Круглый рассказал и о другой функции страховых медицинских организаций — они должны контролировать медучреждения и штрафовать их за нехватку тех или иных документов, но для обычных людей это ничего не значит.

Мало кто знает, что первая инстанция, где должны помочь решить проблему, — это страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС. Именно для этого и были созданы эти структуры. Номер телефона, по которому можно позвонить, указан на обороте полиса ОМС. Вот и получается, что фактически страховщики не выполняют в полной мере свою основную задачу, — рассказал Круглый.

Сенатор подчеркнул, что дискуссия об эффективности работы страховых медицинских компаний идет уже давно. По его словам, член Совфеда Валентина Матвиенко несколько лет назад предлагала убрать эту прослойку между фондом ОМС и медицинскими организациями. Тогда на смену страховщикам должны были прийти страховые медицинские поверенные. По словам сенатора, этот институт должен был состоять из кол-центра, который бы консультировал граждан, персональных поверенных, который следил бы за соблюдением прав пациентов, а также из экспертов, которые работали бы с документацией лечебных учреждений.

С 1 декабря в России вступил в силу новый порядок ведения учета в системе ОМС. Теперь можно будет получить бесплатную помощь при наличии паспорта, иметь при себе бумажный полис необязательно.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова пояснила, что новый порядок ведения учета в ОМС призван консолидировать данные о пациентах в едином реестре на базе Государственной информационной системы ОМС. Нововведение упростит процесс оформления документов, а также повысит эффективность обмена данными между учреждениями — участниками системы ОМС.