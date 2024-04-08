В Совфеде рассказали о дальнейших шагах России в деле о теракте в «Крокусе» Климов: РФ использует все ресурсы для поимки виновных в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Россия должна установить всех виновных в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и объявить их в международный розыск, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом сенатор подчеркнул, что Москву не должно волновать, признают ли на Западе вину за атаку. По его словам, главное — довести дело до конца, «разматывая цепочку».

У нас есть собственное правосудие, собственный уголовный кодекс. Надо этим активно пользоваться. Некоторые эксперты говорят о международном трибунале, но мне, как гражданину России, будет достаточно вердикта нашего суда. Мы должны установить всех виновных, отправить их в международный розыск и искать, используя все возможности и ресурсы, а после судить, так как в России нет смертной казни, — отметил он.

Климов допустил, что США могут обнародовать новые данные о теракте в «Крокусе» в том случае, если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов. По его словам, западные политики не раз вредили своим оппонентам таким образом. Если информация о теракте не будет выгодна Вашингтону, он окончательно «заметет ее под ковер», добавил сенатор. В пример он привел покушение на президента США Джона Кеннеди.

Ранее сообщалось, что Турция сотрудничает с Россией в расследовании дела по теракту в «Крокус Сити Холле». Анкара изучает в том числе данные о связях нападавших с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обменивается информацией с Москвой.