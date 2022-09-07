В Совфеде рассказали, кому из россиян станут доступны путешествия по стране Сенатор Долгов: путешествия по России будут доступны жителям страны с любым доходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры у табло вылетов в терминале

Путешествия по России будут доступны всем вне зависимости от дохода, заявил член Совета Федерации Константин Долгов. Он рассказал, что в рамках Восточного экономического форума президент Владимир Путин поставил перед отраслью задачу заботиться о благосостоянии российских граждан. Именно этим мы должны руководствоваться при развитии туристической отрасли, почеркнул сенатор в беседе с «ФедералПресс».

Президент еще раз подтвердил, что главная задача — это забота о благосостоянии наших жителей. <...> А это значит, что путешествия по стране должны быть доступны каждой семье, независимо от уровня ее доходов, — заявил сенатор.

Развитие туризма решает и целый ряд смежных вопросов, отметил Долгов. По его словам, развитие инфраструктуры для путешествий способствует становлению малого и среднего бизнеса в регионах, а вместе с тем и экономики в целом. Также, отметил политик, туризм — это инструмент «мягкой силы». Благодаря ему иностранцы могут видеть настоящую Россию и ее жителей, что позволит создать ее положительный имидж за рубежом.

В конце концов, развитие туризма будет способствовать и внутреннему единству страны. Посещая другие регионы, наши жители смогут подняться над этническими и культурными различиями и еще больше начнут ценить разнообразие народов России, изучать ее историю, — добавил Долгов.

Владимир Путин ранее заявил о необходимости создания новых курортных зон в России. Президент утверждает, что внимание нужно уделять не только известным традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам РФ, которые еще только осваивают и поднимают индустрию туризма. В связи с этим он поручил проработать создание крупных курортов в Приморье, активнее использовать побережье Черного, Азовского, Балтийского морей и Каспия.