Стало известно, когда Совфед рассмотрит закон о выборах президента России Сенатор Полетаев: СФ рассмотрит закон о выборах президента после принятия ГД

Фото: Совет Федерации

Владимир Полетаев

Первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Владимир Полетаев заявил РИА Новости о том, что верхняя палата рассмотрит закон о выборах президента РФ сразу после его принятия Госдумой. По словам сенатора, подготовленные поправки призваны усовершенствовать избирательный процесс в России.

Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим. <...> Разработанные нами с коллегами поправки в закон о выборах президента Российской Федерации являются частью последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства, — сказал сенатор.

Ближайшие заседания Совета Федерации запланированы на 25 октября и 8 ноября. О том, что депутаты Госдумы планируют внести ряд уточнений в закон о выборах президента, стало известно в начале месяца. Профильный комитет принимал предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.

До этого глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Совет Федерации, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он отметил, что лидером «Единой России» является глава государства Владимир Путин, поэтому партия настроена участвовать в предстоящей президентской гонке.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкурентов у Путина нет и быть не может.