В Совфеде рассказали, каким должен быть «правильный» президент Украины Сенатор Цеков: Украине нужен не ориентированный на Запад президент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина нуждается в президенте, который будет защищать национальные интересы своей страны и народа путем прекращения боевых действий и переговоров с Россией, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, переориентация на Запад во главе с США приносит Украине только вред.

Правильная проукраинская позиция заключается в прекращении боевых действий и начале переговоров с Россией. Это настоящая проукраинская политика. А все остальное — переориентация на Запад, США, НАТО, — это все вредит Украине. Зеленский ведет Украину по пути уничтожения, пытается что-то исправить, но на самом деле пытается украсть больше денег, растягивая собственную агонию, загоняя в эту агонию и Украину, — сказал Цеков.

Вместе с тем сенатор напомнил, что бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости смены власти в стране. По мнению политика, нынешние руководители государства исчерпали пределы своих компетенций.

Почему об этом заговорил Арестович? Значит, он все просчитал, что ему за это ничего не будет, не факт, что он находится на Украине. Как человек публичный, он старается набрать больше подписчиков, для этого говорит правильные, реальные вещи, рассчитывая на реакцию пользователей. Публичные политики во всех странах изначально берут в расчет возможные угрозы. Ему нужно поддерживать рейтинг своих ресурсов, вот и говорит правду, — предположил Цеков.

При этом действия Владимира Зеленского критикуют не только бывшие соратники, но и отдельные члены Евросоюза. Так, руководство парламента Румынии отменило заседание, на котором должен был выступить президент Украины в ходе официального визита в Бухарест. Решение было принято в связи с тем, что ряд румынских парламентариев высказали негативное отношение к Зеленскому.