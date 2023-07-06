В Совфеде рассказали, как записать ребенка в первый класс не по прописке Сенатор Скаковская: записать ребенка в первый класс не по прописке можно при наличии мест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 6 июля в российских школах начинается второй этап подачи заявлений на прием детей в первый класс, принимаются документы от всех желающих, в том числе тех, кто живет не по прописке, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Она напомнила, что на первом этапе — с 1 апреля по 30 июня — принимались заявления от тех, кто прописан рядом со школой, а также кто имеет право на внеочередное зачисление.

Как пишет издание, второй этап начинается 6 июля и продолжается до заполнения всех свободных мест, но не позднее 5 сентября. К 5 июля школы должны опубликовать информацию о свободных местах на своих сайтах и на портале Госуслуг. Именно на эти места могут претендовать те, кто проживает не по месту регистрации.

Родители детей, прописанных в одних городах, но желающих учиться в других, также подают заявления в рамках второй волны поступления — они могут подать заявление в любую школу города, — пояснила Скаковская.

Отказать в приеме государственная школа может только при отсутствии свободных мест, но в этом случае местные отделы образования должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу, подчеркивает издание. О зачислении на втором этапе сообщается не ранее чем через три дня после подачи заявления. В первые классы принимают детей возрастом от 6,5 до 8 лет. Подать заявление можно лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или на официальном сайте школы, а тажке с помощью сервисов госуслуг. Для подачи заявления нужны данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность родителя, и свидетельство о рождении ребенка.

При этом, как рассказала Скаковская, родители могут выбрать для своего ребенка не одну, а несколько школ, направив в каждую из них отдельное заявление. Однако если приглашения придут из нескольких школ, необходимо принести оригиналы документов только в одну из них.

Ранее психолог Оксана Савчук посоветовала начинать заниматься с ребенком еще в дошкольном возрасте, чтобы в дальнейшем облегчить выполнение домашнего задания. Это поможет ребенку в будущем лучше фиксировать полученную информацию в школе, а родителям — сберечь нервы.