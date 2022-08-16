В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация Сенатор Джабаров: спецоперация должна завершиться на западных границах Украины

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины, заявил в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, любой регион Украины, не затронутый денацификацией, останется местом сопротивления и поставок летального вооружения из стран НАТО, которое будут использовать против освобождённых территорий.

Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины, — заключил Джабаров.

20 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине изменились и теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия, географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что география южного направления спецоперации на Украине должна включать Николаев и Одессу, а также Днепропетровск и Харьков. По его словам, освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ и положит конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе.