В Совфеде рассказали, что надо делать с провокаторами на выборах Матвиенко: необходимо усилить наказание за провокации на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после выборов президента России предложила ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать свободному волеизъявлению граждан, передает портал 78.RU. Она также подчеркнула, что выборы прошли при небывало высокой явке, а Владимир Путин одержал безоговорочную победу.

По словам Матвиенко, после обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,33% голосов — на основе таких результатов россияне могут говорить о действующем президенте как о национальном лидере. При этом сами выборы, как подчеркнула председатель Совфеда, прошли прозрачно и открыто, несмотря на попытки недоброжелателей повлиять на выборный процесс. На фоне ряда нарушений Матвиенко предложила усилить ответственность за попытки вмешаться в выборы.

Внешнее вмешательство в выборы президента РФ было мощное, беспрецедентное, но ничего у недругов России не получилось, — констатировала она.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов главы государства будут оглашены 21 марта. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.

До этого управление СКР Москвы сообщило о возбуждении уголовного дела против женщины, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Ей вменяют статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.