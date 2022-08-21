В Совфеде рассказали, что может снизить напряженность между Россией и НАТО Сенатор Джабаров: напряжение в отношениях снизится, когда НАТО услышит доводы России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, когда альянс захочет услышать доводы Москвы по вопросам безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также напомнил, что РФ неоднократно предупреждала НАТО не переходить «красные линии».

Ранее сообщалось, что три истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области в рамках стратегического сдерживания. В ответ на это госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава готова ответить на размещение российских гиперзвуковых ракет в Калининградской области. По его словам, реакция может дойти вплоть до активизации пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, по которой нападение на одного участника Альянса считается равноценным нападению на все его страны.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться, — написал Джабаров.

Он также отметил, что «все это начинала» не Россия, которая, напротив, прежупреждала НАТО много раз не переходить «красные линии», однако в альянсе к этому не прислушивались.

Ранее главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев заявил, что переброска истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на территорию Калининградской области является политическим жестом. По его словам, Москва таким образом хочет надавить на Вильнюс из-за проблем с транзитом грузов.