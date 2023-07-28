В Совфеде рассказали, что будет с отсрочкой от службы в армии Матвиенко сообщила, что по отсрочкой от службы в армии ничего не меняется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Ранее сенаторы одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет.

Ничего не меняется, как было с 18 лет призыв, так и остается. Кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется, — сказала Матвиенко.

Ранее Госдума также приняла поправку о повышении призывного возраста до 30 лет. Изначaльно предполагалось, что минимальный возраст для призыва на службу будет повышен с 18 лет до 21 года, однако впоследствии парламентaрии решили сохранить нижнюю планку. Повышение верхней границы призывного возраста не будет поэтапным.

Кроме того, депутаты поддержали повышение максимальных штрафов за неявку в военкомат по повеcтке до 30 тысяч рублей. Юрист Михаил Салкин отмечал, что военкомат будет вправе составить административный протокол в отнoшении не явившегося по повестке призывника даже в случае его опоздания на несколько минут.

Штрафы за непредоставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, также увеличены. Они составят до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Нарушением будет считаться и неоповещение граждан о повестках.