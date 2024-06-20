В Совфеде раскрыли, изменится ли политика НАТО к России при новом генсеке Сенатор Цеков: отношения России и НАТО не изменятся при новом генсеке

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит ждать изменений в отношениях России и НАТО при новом генеральном секретаре Альянса. Сенатор уточнил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который должен занять пост генсека НАТО, не отличается уважением и желанием строить отношения с Москвой.

На мой взгляд, ничего не изменится. Нидерланды с давних времен враждебно настроены к России. Рютте не отличался каким-то уважением и желанием правильно строить отношения с Россией. Проблема НАТО и Евросоюза заключаются в том, что чиновники ни за что не отвечают, — пояснил Цеков.

По словам сенатора, европейские чиновники борются за должности, но при этом не являются большими патриотами Альянса и Европы. Занимая руководящие посты, они просто подчиняются тому, что диктует Вашингтон, подчеркнул Цеков.

Тогда у этих политиков есть шанс держаться на плаву. На своих избирателей они особо не ориентируются. Я считаю, что никаких изменений особо не будет. Может быть, будет более умная риторика, а может, наоборот, более глупая, — заключил сенатор.

18 июня голландский новостной канал NOS сообщил, что Рютте станет новым генсеком НАТО. Об этом сообщили несколько источников. Официального подтверждения из структур Альянса не было.