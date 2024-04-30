В Совфеде раскрыли истинные цели ночной атаки на Крым Сенатор Джабаров назвал захват Крыма главной целью США и Украины

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru предположил, что новая попытка атаки ВСУ на Крым может говорить о заинтересованности США в продолжении конфликта. По его словам, в целом полуостров является главной целью США и Украины. Сенатор добавил, что это их «голубая мечта».

Новая попытка атаки на Крым говорит о том, что США очень заинтересованы в продолжении конфликта между Россией и Украиной. <...> Главная цель США и нынешнего киевского режима — Крым. Это их голубая мечта, чтобы использовать полуостров как непотопляемый авианосец НАТО, — заявил Джабаров.

По его словам, поставки ATACMS на Украину говорят о том, что Запад пытается причинить максимальный вред России. Однако, добавил сенатор, деньги американских налогоплательщиков тратятся впустую, потому что Россия научилась спокойно справляться с подобными угрозами.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.