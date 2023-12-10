В Совфеде раскрыли причину отмены выступления Зеленского в США Сенатор Цеков: заявления Зеленского больше не оказывают влияния

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно принял решение отказаться от выступления перед Конгрессом США, так как все больше людей начинают менять свое отношение к СВО, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, после такого выступления Зеленский рисковал потерять еще больше сторонников.

Зеленский никогда не упускал возможности выступить перед другими странами, чтобы попросить помощи. Однако недавно отменил свое выступление в Конгрессе США. Американцы заявили, что так как планировался разговор о внутренней политике штатов, выступление президента Украины было бы неуместным. Я считаю, что это была просто отговорка. На самом деле в конгрессе чувствуют, как изменилось отношение к Зеленскому в мире, — рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что заявления Зеленского больше не оказывают влияния, как это было раньше. По его мнению, по этой причине США еще больше сократят финансирование Украины, хотя и не откажутся от поддержки окончательно.



Они понимают, что заявления Зеленского не дадут никаких результатов. Конечно, США навряд ли прекратят финансировать Украину в полной мере, хотя подобные мысли уже начинают зарождаться на Западе. В любом случае ситуация для Киева определенно складывается неблагоприятная. Вероятно, в будущем финансовая помощь Украине упадет до рекордного уровня, — сказал Цеков.

Ранее журналисты The Washington Post Изабель Хуршудян, Шивон О’Грейди и Дэвид Л. Стерн заявили, что Владимир Зеленский повел себя странно, когда отказался выступить по видеосвязи в Конгрессе США. Они выразили мнение, что украинский лидер отступил, хотя обычно не упускает возможности публично произнести речь.