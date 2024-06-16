В Совфеде раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии Сенатор Цеков: проведение саммита в Швейцарии лишь продлит конфликт на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Задачи «мирного саммита» по Украине в Швейцарии не были достигнуты, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, Запад продолжит «подталкивать украинцев к войне с Россией», соответственно, конфликт лишь затянется.

Мне кажется, что этот саммит ни к чему не приведет — после него не будет достигнут мир на Украине. Наоборот, это лишь продлит военные действия, так как украинцев продолжат подталкивать к войне с Россией. Хотя они воюют не за интересы своего государства, а за интересы американцев и европейцев. Хотя европейцы, наверное, пострадают в итоге больше всех. А для [президента Украины Владимира] Зеленского, я говорил и буду говорить, Украина родиной вообще не является, — сказал Цеков.

По словам сенатора, этот саммит решили провести из-за «множества неудач украинской армии» на поле боя. Таким образом, члены ЕС и НАТО пытаются удержать внимание мирового сообщества на Украине, пояснил он.

Запад надеялся, что Украина победит на фронте, а по итогу все оказалось совсем наоборот, их результаты плачевные. В этой ситуации им нужно как-то удерживать внимание мирового сообщества к Украине. Но прежде всего ни для того, чтобы помогать украинцам, а чтобы сохранять высокий уровень ненависти к России, — добавил Цеков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Зеленского задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. По его словам, динамика положения дел на фронтах показывает — дальше для украинцев она будет ухудшаться. Политик, который ставит интересы родины выше собственных, добавил Песков, задумался бы над таким предложением.