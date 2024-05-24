В Совфеде прокомментировали взятие в плен наемника из Франции Сенатор Карасин: Москва готова к переговорам о судьбе наемника из Франции

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Москва готова начать переговоры по поводу взятого в плен наемника из Франции, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, для этого сначала нужно вылечить французского офицера.

Если человек ранен, я убежден, будет сделано все возможное, чтобы он остался жив. Если человек останется жив, выздоровеет, будут проведены переговоры о том, чтобы решить его дальнейшую судьбу, — объяснил сенатор.

Карасин отметил, что только после лечения тяжелораненого француза можно будет начинать разговор о его обмене. Кроме того, это вновь доказывает, что на стороне Украины воюют иностранные наемники, в том числе из стран НАТО, заключил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай предположил, что взятый в плен наемник из Франции может пригодиться для достижения стратегических или оперативно-тактических целей в зоне специальной военной операции на Украине. Парламентарий отметил, что политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться «таким трофеем».

До этого офицер Французского Иностранного легиона, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к российским бойцам у Клещеевки в ДНР. Он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.