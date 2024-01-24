В Совфеде прокомментировали слова Картаполова об отказе от обмена пленными Сенатор Булавин: не нужно делать выводов об отказе от обмена пленными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин в беседе с NEWS.ru не согласился с мнением главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, что после крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными. Сенатор призвал не делать таких выводов.

Я не стал бы делать таких выводов [об отказе от обмена пленными], — сказал Булавин.

По данным Минобороны, Ил-76 потерпел крушение 24 января при выполнении планового полета. В ведомстве заявили, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

СМИ опубликовали видео, на котором, предположительно, показан момент падения военного самолета под Белгородом. Сообщалось, что обломки Ил-76 разбросало на несколько километров, некоторые его фрагменты упали на участки местных жителей.

После крушения военного самолета обмен пленными между Россией и Украиной может быть приостановлен, заявил председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию.