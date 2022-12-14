В Совфеде прокомментировали работу британских морпехов на Украине Сенатор Джабаров назвал мерзкой работу британских морпехов на Украине

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Спецслужбы Великобритании и британские коммандос проводят тайную и «мерзкую» работу на Украине, заявил «Известиям» российский сенатор Владимир Джабаров По его словам, уже никто не скрывает тот факт, что британцы и американцы инструктируют ВСУ и военную разведку Украины.

Все вышло на поверхность, как и раньше. Россия была уверена, что без британцев там обойтись не могло. <...> Поэтому эта мерзкая работа, которую они проводят, говорит о том, что очень много бед натворили. Я думаю, рано или поздно об этом станет всем известно, — подчеркнул политик.

Ранее находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко заявил, что западные инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году. По его словам, они учили украинских военных, как штурмовать здания, зачищать кварталы, вести боевые действия на территории города. Он добавил, что сам участвовал в таком обучении в центре оперативного боевого обеспечения военно-морских сил ВСУ в 2016 году во Львовской области.

До этого военнопленный ВСУ Александр Шаруденко, сдавшийся войскам ЛНР с позиций на заводе «Заря» в Рубежном, рассказал об отношении к нему и его сослуживцам польских и американских командиров, которые руководили обороной города и самого предприятия. По его словам, оно было «не очень хорошим»: наемники обделяли солдат пропитанием и требовали обращаться к ним «пан».