В Совфеде прокомментировали призыв Киева к Шольцу о переговорах с Путиным Сенатор Карасин: Россия всегда выступает за диалоги с Украиной

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Олаф Шольц

Москва всегда выступала и выступает за переговоры по конфликту на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, передает «Лента.ру». Таким образом он прокомментировал призыв экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника к немецкому канцлеру Олафу Шольцу о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как известно, Российская Федерация всегда выступает за диалоги. Но они, к большому сожалению, запрещены законодательно [президентом Украины Владимиром] Зеленским, — сказал он.

Однако Карасин добавил, что информацию о призыве Мельника нужно проверить на достоверность, и напомнил, что ранее украинский дипломат говорил намного более антироссийские вещи.

Ранее Андрей Мельник заявил, что Шольц может встретиться с президентом РФ на нейтральной территории. По его словам, даже в годы холодной войны лидеры противоборствующих стран проводили переговоры.

Дипломат уверен, что лидерам государств необходимо искать подход к российскому руководству. По его словам, все страны, а особенно США, Великобритания, Китай, Германия и Бразилия, должны принять меры для того, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.