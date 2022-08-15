«Никто не позволит»: в Совфеде ответили на план ВСУ разрушить Крымский мост Член Совфеда Косачев: Россия не позволит разрушить Крымский мост

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия не позволит разрушить Крымский мост ни при каких обстоятельствах, заявил телеканалу «Россия 24» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, попытка нанести удар по Крымскому мосту окажется на совести «провокаторов» и тех, кто не попытался остановить провокацию. Также атака будет свидетельствовать о наличии оружия, полученного Киевом извне, считает Косачев.

Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах, — сказал сенатор.

Он отметил, что мост строили с учетом «известных рисков», хотя трудно было предположить возможность прямых ударов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил: Украина может атаковать Крымский мост. По его словам, на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность. Советник уточнил, что Крымский мост построен «в территориальных водах Украины».

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. До этого бывший командующий европейскими силами НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что удар по мосту оправдан действиями России.