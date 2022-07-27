В Совфеде призвали ужесточить штрафы за утечку персональных данных Клишас призвал ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных пользователей

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Клишас

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с позицией, что текущие штрафы за утечку персональных данных россиян крайне низки. В ходе пресс-конференции сенатор указал на необходимость введения оборотных штрафов для компаний, в которых случилась утечка данных. Политик уверен в том, что текущий размер штрафов в 60–100 тысяч рублей нельзя сравнить с тем ущербом, который причиняет слив персональной информации, пишет РИА Новости.

Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы, и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребенку нельзя причесать. Потому оборотные штрафы — это решение вопроса, — заявил Клишас.

Оборотный штраф предполагает штрафные санкции, соразмерные выручке компании, против которой он применяется.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян. Согласно документу, в случае утечки данных операторы обработки должны уведомлять об этом власти в течение суток. Также запрещается передавать третьим лицам персональные данные из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) без согласия того, кому они принадлежат, а передача данных россиян за границу может быть запрещена для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав граждан.