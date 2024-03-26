В Совфеде призвали устранить власть на Украине после теракта в «Крокусе» Сенатор Цеков призвал устранить власть на Украине после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власть на Украине необходимо устранить после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил NEWS.ru член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, правительство республики готово идти на любые преступления, в том числе на те, которые отвергаются мировым сообществом.

Нам надо одерживать победу в СВО, выполнять ее задачи. Надо устранять эту верхушку от власти на Украине, которая по своей сути готова на любые преступления, даже те, которые отвергаются мировым сообществом, чтобы удержаться у власти, получать деньги от Запада и ими распоряжаться. Они — террористы по отношению к своим гражданам. Если посмотреть, как на Украине осуществляют мобилизацию, так могут только террористы, — сказал Цеков.

Сенатор от Крыма считает, что от признания или непризнания Украины террористическим государством мало чего зависит. В России прекрасно понимают, что Украина — террористическое государство, не только по тому, что произошло в «Крокусе», добавил собеседник.

Надо вспомнить диверсии на Крымском мосту, и Украина признала, что это дело их рук. Нужно вспомнить террористические акты против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Отношение нормального мирового сообщества к Украине, которое прекрасно понимает, что происходит, не изменится, — подчеркнул сенатор.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина попытается организовать новые террористические акты на территории России. По словам парламентария, Киев хочет признаться в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле», но не может этого сделать, поскольку рискует лишиться поддержки Запада.