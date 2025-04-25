В Совфеде призвали убрать Wi-Fi из детских кафе Сенатор Кожин: нужно убрать Wi-Fi из детских кафе, чтобы вернуть ребят к диалогу

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Точки Wi-Fi нужно убрать из детских кафе и с игровых площадок, чтобы ребята вернулись к разговорам друг с другом, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин на XIV Форуме безопасного интернета. По его словам, сегодня дети могут часами проводить в ресторанах, уткнувшись в телефон и не общаясь, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы сейчас выйдем на улицу, войдем в любое кафе, детское, взрослое, и первое, что каждый из вас попросит, — пароль Wi-Fi. Так, может быть, пора задуматься и социально ориентированному бизнесу о том, чтобы те же детские кафе, игровые площадки освободить от Wi-Fi? Чтобы дети вернулись к разговору друг с другом, а не к ситуации, которую вы видите каждый день: сидит стая детей в ресторане и может часами друг другу не сказать ни слова, — сказал Кожин.

Ранее гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский заявил, что в России 76% детей указывают свой возраст в соцсетях, а каждый пятый ребенок не закрывает профили от посторонних. По его словам, все это является причинами, по которым с несовершеннолетними могут связаться мошенники.