В Совфеде призвали проверить гражданскую оборону по всей России Сенатор Ковитиди призвала проверить гражданскую оборону во всех регионах России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По всей России нужно проверить, надлежащим ли образом исполняется законодательство в области гражданской обороны, заявила NEWS.ru член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, необходима плотная работа с главами регионов, мнение которых важно, чтобы сгруппироваться и дать четкую государственную оценку, готовы ли сооружения для защиты граждан.

Мы должны задать вопрос, все ли мы сделали для того, чтобы люди знали, куда им идти в случае чрезвычайной ситуации, где будут запасы воды. Мы должны людям это говорить, а они в свою очередь проявлять гражданскую активность, задавать эти вопросы власти, а власть знать, что отвечать, — заявила сенатор.

Ковитиди отметила, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев постоянно предупреждает горожан о воздушных атаках в своем Telegram-канале.

Это хорошо, однако некоторые люди не пользуются соцсетями, например, пенсионеры, дети. Сегодня мы должны понимать, что необходим комплексный подход к этой ситуации, и касается он всех субъектов России. Вопрос защиты наших людей серьезный, и именно с нас будут спрашивать люди и бог, все ли мы сделали для защиты, и спрашивать будут жестко, — заключила парламентарий.

Ранее в Севастополе людей с детьми выгнали из здания Дворца культуры рыбаков во время воздушной тревоги вечером 25 сентября. Мужчина, представившийся пожарником, объяснил это тем, что укрытие предоставляют только для сотрудников ДКР.