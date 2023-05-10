Россия должна помочь жителю эстонской Нарвы, которому грозит уголовное наказание после инцидента с украинским провокатором, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, необходимо создать общественный резонанс, а также через россиян, являющихся гражданами Эстонии, работать с местной полицией и дипломатическими структурами.
Конечно, необходимо помочь в этой ситуации. По большому счету, это должна организация российских соотечественников, которая работает с нашим посольством, консульством. Я думаю, они должны активно в этот процесс включиться, также, как журналисты, — сказал Цеков.
Представителям власти России, по его мнению, в ситуацию вмешиваться не стоит, поскольку существует риск ухудшить ее.
Если сенатора Российской Федерации, то это может оказаться медвежьей услугой, которая только усугубит ситуацию, — отметил он.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 мая. Жители Нарвы слушали с набережной посвященный Дню Победы концерт, проходивший в Ивангороде. В какой-то момент один из присутствовавших развернул украинский флаг в сторону концертной площадки. Русскоговорящий пенсионер потребовал от этого человека убрать флаг, а когда тот не подчинился, столкнул его с возвышенности. Пенсионера задержали местные стражи порядка.