В Совфеде призвали «не мучить» застрявших в Шереметьево украинцев Цеков призвал оперативно решить вопрос с «застрявшими» в Шереметьево украинцами

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«Застрявших» в московском аэропорту Шереметьево граждан Украины необходимо максимально быстро либо пустить на территорию России, либо отправить назад, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он призвал «не мучить» обладателей паспортов соседнего государства.

Я не понимаю, чего их там задерживают. В чем причина? Ее нужно знать. Хотелось бы, чтобы наши соответствующие структуры очень быстро с этим разобрались. И либо их запустили в Россию, либо отправили назад. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Чтобы они знали, что в Россию как раз ехать можно, чтобы они чувствовали себя комфортно. Я против того, чтоб [их] мучили, — подчеркнул Цеков.

Корреспондент NEWS.ru 3 ноября сообщил, что в транзитной зоне Шереметьево вторые сутки находятся ряд граждан Украины по неизвестным им причинам.

Ранее сообщалось, что на авиарейсе Бангкок — Москва один из пассажиров напал с вилкой на попутчика. По словам самого злоумышленника, он ожидал, что раздражавший его пассажир просто исчезнет, если ткнуть его острым предметом. Бортпроводники скрутили нападавшего и надели на него в пластмассовые наручники. После того как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции.