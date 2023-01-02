В Совфеде призвали найти ответственных за удар ВСУ по Макеевке Сенатор Карасин потребовал установить всех причастных к удару ВСУ по Макеевке

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Сотрудники МЧС ДНР принимают участие в тушении пожара

Силовым структурам нужно установить личности всех военнослужащих ВСУ, ответственных за удар по Макеевке, в результате которого погибли 63 российских военных, заявил в Telegram председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что циничное убийство солдат не должно быть забыто.

Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это, — написал сенатор.

Он призвал выяснить, кто в Альянсе «планировал и согласовал этот чудовищный акт».

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

Ранее источник в правоохранительных органах ДНР предположил, что украинские военные нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке из-за повышенной сотовой активности военнослужащих. Он высказал мнение, что противник отследил сигнал телефонов при помощи разведывательного комплекса ECHELON. В Минобороны России эту информацию не подтвердили.