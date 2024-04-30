В Совфеде призвали лишить гражданства оскорбившую РФ и героев СВО стримера Сенатор Цеков: есть основания лишить оскорбившую россиян стримера гражданства

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Стримера и блогера Busya18plus, которая публично оскорбляет русских людей по национальному признаку, нужно лишить гражданства РФ, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, для такой меры есть все основания.

Русские люди, которые сами же себя оскорбляют, — абсолютно глупые люди. Можно вспомнить, как высказывался о своей национальности академик [Петр] Толочко, который не так давно умер. На подобные высказывания таких лично должна обратить внимание ФСБ России. И я думаю, что по действующему законодательству есть все основания, чтобы лишить этого стримера российского гражданства. Такие возможности есть, закон уже действует. И стоит подумать о выдворении этой девушки с территории нашей страны, — сказал собеседник.

Упомянутый Петр Толочко был украинским археологом, историком, профессором и ученым с мировым именем. Он выступал против героизации пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны. Также защищал русский язык на Украине, а в 2014 году осудил Майдан и высказывался против евроинтеграции. На Украине его обвинили в государственной измене, последний год жизни академик провел под домашним арестом.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в правоохранительные органы по поводу высказываний Busya18plus. Мизулина опубликовала часть заявлений стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из Донецкой Народной Республики.