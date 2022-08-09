В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове» Сенатор Джабаров: надо надеяться на свои силы и иметь наготове ядерное вооружение

Фото: Roscosmos/Global Look Press

России необходимо держать наготове ядерное оружие и надеяться только на себя, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призывы полностью отказаться от сил сдерживания. Сенатор подчеркнул, что в случае отказа от ядерного вооружения «мы станем голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России».

Надо надеяться на свои силы и обязательно иметь наготове любое ядерное вооружение, которое нам понадобится. Я категорически против предложения известного российского предпринимателя об отказе от ядерного оружия, — сказал Джабаров.

При этом он добавил, что ядерный арсенал может быть применен только в том случае, если под угрозой окажется безопасность России и ее территориальная целостность.

Накануне российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ядерное вооружение должно быть уничтожено раз и навсегда. По его словам, одно лишь наличие такого арсенала ставит под угрозу существование мира. Также он напомнил, что сам создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров последовательно пытался добиться уничтожения ядерного оружия.