В Совфеде признали неизбежность ужесточения правил для самокатчиков Клишас: необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил для самокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезное ужесточение ответственности за нарушение правил для самокатов неизбежно, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Подобным образом он отреагировал на слова депутата Госдумы Ярослава Нилова о запрете электросамокатов в РФ по примеру Франции. Политик выразил сомнение, что эти правила могут изменить ситуацию в лучшую сторону, если заработают.

По словам Нилова, меры по запрету электросамокатов в России могут быть приняты в случае, если будут игнорироваться введенные в стране правила для средств индивидуальной мобильности. Перед этим стало известно, что с 1 сентября текущего года в Париже нельзя будет арендовать электросамокаты. Власти французской столицы уже отказались от продления договоров с соответствующими компаниями. Это решение сделало Париж первой в мире европейской столицей, отказавшейся от самокатов.

Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения, и без серьезного ужесточения ответственности, думаю, не обойтись, — отметил Клишас.

В России с 1 марта вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, в рамках которых электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). По новым правилам передвижение на этих средствах разрешено со скоростью на выше 25 километров в час, ездить можно по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. При этом эксперты указали на то, что в связи с ростом ДТП с участием электросамокатов внесенные в ПДД поправки недостаточны.

Ранее сенатор Елена Афанасьева поддержала решение французских властей, запретивших использовать электросамокаты на территории Парижа. Она отметила, что опыт европейской страны должна перенять и Россия. Соответствующее решение спасет жизни и здоровье многих граждан, добавила политик.