Джабаров рассказал о возможном ответе России на удар ВСУ по Севастополю Сенатор Джабаров: Россия может ударить по центрам принятия решений в Киеве после атаки ВСУ в Севастополе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россия может атаковать базы украинского флота в ответ на нападение на штаб ЧФ в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, целью ударов может также стать и центр принятия решений в Киеве.

Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве, — рассказал сенатор.

Также он отреагировал на заявление своей коллеги, сенатора от республики Крым Ольги Ковитиди, о том, что удар по штабу Черноморского флота мог быть нанесен с территории Севастополя. Джабаров заявил, что на территории Крыма может работать украинская шпионская сеть, и в случае ее обнаружения все диверсанты будут обезврежены.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца спецоперацию на Украине.