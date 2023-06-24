В Совфеде Пригожина сравнили с генералом Власовым Сенатор Муратов: Пригожин является современной версией генерала Власова

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Замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов

Пригожин является современной версией генерала Андрея Власова, перешедший на сторону нацистской Германии во время Великой отечественной войны, написал в Telegram замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов. Он отметил, что в столь тяжелое для страны время не место личным амбициям.

Сегодня мы видим ситуацию захвата пунктов командования войсками ЧВК «Вагнер», которые отошли с передовой на перегруппировку. И это по-другому, как удар в спину, нельзя расценивать. Оценку этому можно дать только одну — это предательство Родины, какими бы целями и идеями он не прикрывался, — написал он.

Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.

В ночь на 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Минобороны, ФСБ, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, чьи слова и действия расценили как призывы к началу гражданского конфликта в стране.