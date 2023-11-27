В Совфеде предупредили Запад о последствиях призывов к беспорядкам в России Сенатор Климов: статья в The Telegraph фактически призывает к беспорядкам в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход в британском издании The Telegraph статьи, фактически призывающей к организации беспорядков и межнациональных конфликтов в России, требует жесткой реакции компетентных органов РФ, заявил в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, российское уголовное законодательство дает для этого все необходимые основания.

Как указывает российское издание, в статье, в частности, говорится, что выборы президента РФ весной 2024 года являются «окном возможностей» для провоцирования волнений с указанием конкретных регионов, где нужно организовывать столкновения на межнациональной почве.

Сотрудник фонда защиты демократии в британском издании пишет якобы научную статью. На самом деле это не что иное, как набор советов по организации госпереворота и бунта в России. Рассматривать нам это необходимо именно так — в том числе в правовой плоскости, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что русофобские силы на Западе стремятся любой ценой дестабилизировать обстановку в России с целью вызвать панику и посеять хаос. Как отметил политик, содержимое публикации в Telegraph — это не рассуждения философского порядка, а открытые призывы к общественному неповиновению, к разжиганию розни и смене конституционного строя в России.

Иначе как экстремистской деятельностью назвать это трудно. Поэтому, надеюсь, этому будет дана очень жесткая правовая оценка в России, и соответствующие правовые решения компетентными органами будут приняты. Наше уголовное законодательство дает для этого все необходимые основания, — напомнил парламентарий.

Он пояснил, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность привлекать к уголовной ответственности лицо, нарушившее российское законодательство, даже если этот человек не является гражданином России и не находится на ее территории. Экстремизм карается несколькими годами лишения свободы, напомнил Климов.

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расширение границ российской военной спецоперации на Украине будет зависеть от решений Генерального штаба России. Таким образом он прокомментировал прозвучавшее на Украине высказывание о возможности увеличения зоны боевых действий.