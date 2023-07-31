В Совфеде предупредили об усилении эскалации украинского конфликта Косачев: США могут усилить эскалацию украинского конфликта во время выборов 2024 года

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в 2024 году могут пойти на эскалацию украинского конфликта, если это потребуется одной или другой партии для получения дополнительных голосов в связи выборами главы государства, заявил в интервью «Аргументам и Фактам» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, возможное применение в этой связи более тяжелых видов вооружений может стать поводом к применению ядерного оружия.

Американцы без стеснения используют внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают. Так что тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, — сказал Косачев.

Он также отметил, что в настоящее время не видит поводов для применения ядерного оружия, «но опасность приближения к нему существует». По словам сенатора, Вашингтон ранее заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Москвой и пока не планирует возвращаться на путь диалога.

Ранее Международный комитет Четвертого интернационала (WSWS) заявил, что власти США не желают прекращать кровопролитие на Украине. В организации уверены, что Вашингтон совместно с НАТО целенаправленно поддерживают эскалацию конфликта ради борьбы с Москвой.