В Совфеде предсказали обострение отношений между Россией и ЕС после СВО Сенатор Климов: США будут провоцировать обострение отношений ЕС и России после СВО

Фото: Совет Федерации

Андрей Климов

Отношения между Россией и Евросоюзом могут еще обостриться после завершения спецоперации на Украине, предположил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его мнению, это будет происходить с подачи США.

Давайте предположим, что случится в глобальном мире с позицией Вашингтона после завершения СВО <...>. По-моему, возможны следующие базовые варианты: США решат продолжить «перенапрягать» Россию на европейском фланге за счет усиления эксплуатации иных прилегающих к западным границам РФ стран, — написал сенатор.

Он пояснил, что речь идет о Молдавии, Румынии, прибалтийских республиках, а также о Польше и Финляндии.

В качестве другого возможного сценария Климов назвал временное переключение Вашингтона с гибридной войны с Россией на «еврофронте» на Китай. При этом он добавил, что США все равно продолжат «доставать» РФ, но уже со стороны Центральной Азии. Сенатор напомнил о недавних визитах в Японию и Южную Корею главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Блока и России не наладятся после завершения конфликта на Украине. Он добавил, что существует риск эскалации конфликта при расширении военной помощи Киеву со стороны Альянса, однако возможная победа России представляет для Блока большую опасность.