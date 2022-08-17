В Совфеде предрекли страшный ответ на попытки Киева разрушить Крымский мост Сенатор Джабаров предрек страшный ответ на попытки Украины разрушить Крымский мост

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Если Украина решится атаковать Крымский мост, то ответ России будет настолько страшным, что его трудно описать, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Lenta.ru. Российский сенатор также заверил, что объект надежно защищен российскими ПВО. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Крымский мост является «законной военной целью» Киева.

Угроза появилась из-за успехов российской армии. Даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что Россия наступает по всем фронтам. Поэтому появились такие «экзотические» предложения: уничтожить Крымский мост, взорвать Курскую АЭС и так далее, — считает Джабаров.

17 августа Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Он назвал сооружение «незаконной конструкцией» и отметил, что мост имеет большое военное значение. При этом он не уточнил, каким именно способом украинское руководство планирует осуществить свои планы.

Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков отметил, что киевские власти делают угрожающие заявления в адрес России «по календарному графику». По словам Бобкова, власти соседней страны подобными фразами пытаются работать сразу на три аудитории — украинскую, российскую и западную.