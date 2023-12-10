В Совфеде предрекли раскол Евросоюза из-за Украины Сенатор Пушков: членство Украины в ЕС приведет к расколу объединения

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press

Прием Украины в Евросоюз приведет к расколу этого объединения, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, ЕС столкнулся с экономическими проблемами, его популярность в странах — членах союза постепенно падает.

Прием в состав ЕС Украины, запланированный в Еврокомиссии, может стать мощным ударом по единству Евросоюза или даже вызвать глубокий внутренний раскол, став фатальным для этой структуры, — написал Пушков.

Ранее Европейский союз (ЕС) предложил Украине гарантии безопасности. Предполагается, что они будут включать военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией.

В конце ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал статью под названием «В центре бури», где выразил мысль, что наиболее весомой гарантией безопасности для Украины может быть членство страны в Евросоюзе.

До этого Боррель допустил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Так он отреагировал на признание Пентагона, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.