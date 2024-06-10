В Совфеде предрекли исход мирного саммита в Швейцарии Сенатор Карасин: саммит в Швейцарии не принесет никакого рационального решения

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не принесет никакого рационального решения. По словам сенатора, конференция превратиться в попытки информационной атаки на Москву.

Никакого рационального решения этот саммит не принесет. Это будут голые упражнения в антироссийских сантиментах медийного плана, попытки информационной атаки на Москву, вызовет соответствующую реакцию у нас. Ничего хорошего от этого мероприятия ждать не приходится, — пояснил сенатор.

Карасин отметил, что все понимают бесполезность обсуждения вопросов по украинскому кризису без участия России. По мнению сенатора, саммит будет носить характер «заточенного на русофобию мероприятия». Он подчеркнул, что туда не едут руководители стран-участниц БРИКС, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и президент США Джо Байден.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до своего начала. Он уверен, что встреча не даст никаких результатов, способных повлиять на развитие конфликта. По словам Косачева, организаторы саммита преследуют исключительно пропагандистские цели, чтобы создать иллюзию поддержки Киева во всем мире.