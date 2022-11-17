В Совфеде предложили заморозить активы уехавших из страны миллиардеров Сенатор Кутепов предложил заморозить активы уехавших после начала СВО крупных бизнесменов

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы уехавших из страны после начала СВО крупных бизнесменов и глав госкорпораций. Такое предложение политик намерен направить в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко в четверг, 17 ноября, пишет ТАСС.

На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства, — говорится в письме.

По мнению Кутепова, замораживание активов в первую очередь необходимо применить к владельцам крупных предприятий, которые были ими куплены в рамках приватизации, и к главам институтов развития или госкорпораций. Дополнительно предлагается рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов или других выплат, причитающихся миллиардерам как лично, так и за счет владение долями, на целевой счет для финансирования СВО.

Еще одно предложение политика заключается в том, чтобы доходы от управления уехавших из страны руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций, поступали в бюджет на покрытие убытков этих организаций. Также Кутепов предлагает доначислять бизнесменам, отказавшимся от российского гражданства или имеющим гражданство недружественных стран налоги по сделкам, совершенных с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля 2022 года по ставке 30-50% от суммы сделки.

Одновременно с этим предлагается запретить совершение сделок с указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся в России. Эти доходы также предлагается обратить на финансирование СВО.

Среди прочих предложений сенатора — направить замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на расходы, связанные с восстановлением Крымского моста и на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях в зоне СВО.

Ранее экономист Денис Ракша назвал «болтовней» предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева изымать имущество компаний из недружественных стран. Он отметил, что без необходимого судебного решения Россия не сможет просто так изъять имущество иностранных инвесторов.