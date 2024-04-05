В Совфеде предложили закрепить понятие «дипфейк» в Гражданском кодексе Сенатор Шейкин: понятие «дипфейк» необходимо закрепить в Гражданском кодексе

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Понятие «дипфейк» необходимо закрепить в Гражданском кодексе, чтобы защитить людей от мошенников, предложил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. Он отметил, что к нему обратились дикторы, которые были недовольны использованием их голосов без согласия, пишет «Парламентская газета».

В ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации об ограничении дипфейков законодатели и ученые столкнулись с одной проблемой: на данный момент четкого определения для них нет. Так, замдиректора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Никита Якунов предложил приравнять дипфейки к искусственным аудио- и видеозаписям, созданным с помощью ИИ и позволяющим мимикрировать под объект или человека. С ним не согласился научный сотрудник Института государства и права РАН Виктор Наумов. По его словам, понятие должно строиться через конструкцию о введении в заблуждение.

Над определением продолжают работать. Тем временем директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов предложил закрепить понятие «дипфейк» в статье о защите внешнего облика и изображения человека. По его словам, это позволит защитить и простых граждан, и знаменитостей.

Комитет Госдумы по госстроительству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о легализации деятельности так называемых «белых» хакеров. Авторами инициативы выступили представители проекта «Цифровая Россия» и члены комитета ГД по информационной политике Вячеслав Петров и Антон Ткачев.