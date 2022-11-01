В Совфеде предложили возродить Госплан Сенатор Абрамов: Минэкономразвития нужно подумать о возрождении Госплана

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В Совете Федерации предложили усилить государственное планирование российской экономики, сообщает «Парламентская газета». Зампред экономического комитета палаты регионов Иван Абрамов заявил, что Минэкономразвития нужно подумать о возрождении Госплана с учётом ошибок прошлого. В ходе круглого стола в Совфеде 31 октября также высказали идею, что формировать целевые показатели при планировании мог бы помочь искусственный интеллект.

Российская экономика сохранила элементы плановости, так как целевые показатели развития ряда отраслей зафиксированы в нацпроектах, госпрограммах и отраслевых стратегиях, пишет издание. По данным Центра стратегических разработок, больше 50% российской экономики находится под контролем государства. Уточняется, что за 20 лет его участие в различных отраслях удвоилось. В Совфеде считают, что этого недостаточно и государство могло бы усилить свое влияние на экономику.

По словам сенатора Абрамова, планирование способно помочь российской экономике сохранять устойчивость, последовательно достигать целей и снижать риски. В то же время зампред комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын предположил, что Россия могла бы нарастить компетенции в экономике и обеспечить себе технологический суверенитет благодаря планированию. Он выступил с идеей задействовать в госпланировании искусственный интеллект. Участники круглого стола Совфеда 31 октября также пообещали вернуться к обсуждению планирования экономики, отмечает газета.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов ранее попросил Минпромторг предоставить позицию по вопросу формирования Госплана как программы формирования экономики. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков в ответ заявил, что экономика в России основана на рыночных принципах. В Минпромторге предложили ограничить Госплан 2.0 задачами государственного оборонного заказа.