В Совфеде предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ статью сталинской эпохи Сенатор Ковитиди предложила ввести в УК статью об ответственности за саботаж

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Сенатор Ольга Ковитиди предложила вернуть в Уголовный кодекс РФ статью, подразумевающую введение ответственности за саботаж в период проведения специальной военной операции, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в целом эта инициатива получила положительную оценку со стороны представителей силовых ведомств. Однако некоторые их них напомнили, что статья, применявшаяся в сталинский период, имеет «печальную историю злоупотреблений».

Ковитиди напомнила, что аналогом предлагаемой ею статьи является статья 58.14 УК РСФСР «Контрреволюционный саботаж». В 1958 году она была исключена из уголовного кодекса, а понятие «саботаж» было раздроблено на несколько позиций: диверсию, халатность, злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа и так далее. Ковитиди предлагает вернуть эту статью, а вместе с ней — и юридическое понятие «саботажа».

Точек зрения [на статью] может быть много, и все мы обязаны изучить. Мы должны четко и выверенно определить формулировку, — заявила она.

Сенатор предлагает считать саботажем умышленное действие или бездействие, совершенное по мотивам политической, расовой, национальной и иной ненависти или вражды с целью противодействия государственной политике. Сроки наказания, предусмотренные поправками, Ковитиди не огласила.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из политических деятелей Запорожской области. По данным Центра общественных связей ФСБ, теракт пытался осуществить гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он попытался оказать сопротивление и был ликвидирован.