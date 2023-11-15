В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом агрохимикатов Сенатор Двойных: за ввоз и использование запрещенных пестицидов нужно наказывать

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Использование некоторыми аграриями контрафактных и запрещенных химикатов наносит значительный ущерб окружающей среде и представляет угрозу для здоровья людей, поэтому за такие нарушения необходимо ввести уголовную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор предложил расширить полномочия Россельхознадзора для отслеживания нарушений.

Ответственность должна быть распространена не только на того, кто применил запрещенное на территории страны вещество, но и на тех, кто его ввез, продал — то есть по всей цепочке, — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что изменения должны коснуться КоАП, Уголовного кодекса и закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», который был принят в 1997 году и сегодня морально устарел. Также, по мнению политика, необходимо точно знать, сколько и каких пестицидов ввозится сегодня в Россию и каким образом «агрохимическая неучтенка» попадает на рынок.

Сегодня Россельхознадзор контролирует агрохимический импорт только на уровне представленных документов, в которых указано лишь название химиката и для чего он предназначен, а состав его остается неизвестен. Между тем эти сведения необходимы, чтобы понять опасность того или иного химического соединения, отмечает издание. Поэтому, как считают в Совфеде, необходимо создание единого техрегламента для всех ввозимых в страну сельскохозяйственных химикатов.

Перед нами стоит задача выстроить эффективную систему контроля за оборотом пестицидов, внося изменения в ряд законов, — резюмировал сенатор Двойных.

Ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края произошла массовая гибель скота. Владельцы животных обвинили в случившемся предприятие, которое выращивает по соседству с пастбищем рапс и гречиху с использованием ядовитых химикатов.