В Совфеде предложили упростить заготовку дров в удаленных районах Сенатор Гигель: необходимо создать новые дровяные делянки в удаленных районах

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В удаленных районах России необходимо упростить заготовку дров для жителей сел и деревень, создав новые делянки рядом с населенными пунктами, предложила зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. В беседе с «Парламентской газетой» она подчеркнула, что ресурс делянок вблизи многих деревень исчерпал себя, из-за этого люди вынуждены ходить за дровами для печи пешком и тащить груз на себе.

Сенатор Алексей Кондратенко согласился с мнением своей коллеги. Он подчеркнул, что людям сложно объяснить, почему нельзя использовать лес, который окружает населенные пункты, особенно если там есть сгоревшие деревья.

Людям тяжело объяснить, почему нельзя использовать лес, который окружает населенный пункт. Рядом у жителей есть лесоповал, есть сгоревший лес, но дрова оттуда взять нельзя, а делянки находятся очень далеко, — пояснил Кондратенко.

В связи с этим сенаторы предлагают внести изменения в Лесной кодекс, чтобы упростить заготовку дров людям, живущим в труднодоступных населенных пунктах. Гигель подчеркнула, что необходимо найти такой способ решения проблемы, который не нанесет вреда экологии и не приведет к самовольным вырубкам деревьев.

Ранее стало известно, что жители Бурятии вынуждены брать кредиты на покупку дров, чтобы не замерзнуть зимой. Местное лесничество в преддверии морозов отказалось выдавать им единственное топливо.